Société

Casablanca: un promoteur tente de corrompre un élu en lui proposant un luxueux appartement

Un promoteur immobilier dans la région de Casablanca-Settat aurait tenté de corrompre le président de l’Arrondissement de Sidi Othmane.. DR

Revue de presseUn célèbre promoteur immobilier dans la région de Casablanca-Settat aurait tenté de corrompre le président de l’Arrondissement de Sidi Othmane, en lui proposant un luxueux appartement. Voici les détails de cette tentative de corruption dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 27/08/2025 à 20h43

Le président du Conseil de l’Arrondissement de Sidi Othmane, dans la préfecture des arrondissements de Sidi Othmane Moulay Rachid à Casablanca, Mohammed Haddadi, vient de jeter un pavé dans la mare de la gouvernance locale de la capitale économique du pays.

En effet, dans une déclaration enregistrée sur une vidéo, il a révélé qu’un célèbre promoteur immobilier avait tenté de le corrompre en lui proposant un luxueux appartement; en contrepartie, il devait fermer les yeux sur la cession d’un terrain communal d’une superficie de pas moins de six hectares dans le périmètre de l’Arrondissement de Sidi Othmane, avant l’entrée en vigueur de l’unité de la ville en 2003, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 28 août.

Dans cette révélation, il a même donné les détails de la rencontre à laquelle le promoteur accusé l’avait invité, dans la zone de Mers Sultan, en présence d’un ancien parlementaire de la région de Casablanca.

Dans la même déclaration, poursuit Assabah, le président du Conseil de l’Arrondissement de Sidi Othmane, pour le troisième mandat consécutif, aurait gardé le secret de 2001 jusqu’en 2009, lorsqu’il a relaté cette histoire dans un livre qu’il avait publié, sans que cette révélation scandaleuse n’interpelle le parquet compétent pour ouvrir une enquête et tirer au clair cette affaire.

Et de préciser que le président Mohammed Haddadi, du Rassemblement national des indépendants (RNI) depuis l’année 2003, a rappelé aujourd’hui l’histoire de cette tentative de corruption, à l’occasion de l’ouverture du Jardin Isesco sur le terrain des six hectares qui avait fait l’objet de cette tentative.

