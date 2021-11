© Copyright : DR

Kiosque360. L’analyse des échantillons prélevés sur les poulets rôtis a confirmé leur contamination(virus, bactérie, parasite, champignon)..

Au moins 35 personnes ont été intoxiquées, dimanche dernier à Beni Mellal, après avoir pris leurs repas dans une rôtisserie populaire de poulet rôti située près de la gare routière de Beni Mellal. Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 4 novembre, que l’hôpital régionale de la ville a commencé à recevoir les victimes de cette intoxication alimentaire dès dimanche. Le service d’urgence en a recensé 18 personnes ce jour-là. Les autres malades ont préféré se diriger vers des cliniques privées.

En début d’après-midi du mardi 3 novembre d’autres victimes sont arrivées à l’hôpital où on a dénombré 5 membres de la même famille, quatre autres d’une autre famille ainsi qu’un agent de police et trois autres personnes. Selon certaines sources l’analyse des échantillons prélevés sur les poulets rôtis a confirmé leur contamination(virus, bactérie, parasite, champignon).

Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia rapporte que les autorités locales ont décidé de fermer définitivement ce restaurant populaire. Il s’est avéré que son propriétaire préparait les volailles pour la cuisson dans un dépôt en l’absence des conditions de sécurité sanitaire et à l’insu des commissions de contrôle compétentes.

Juste après l’incident une commission, composée des autorités locales, d’une vétérinaire et de l’ONSSA, s’est rendue à Beni Mellal pour déterminer les circonstances de cette intoxication alimentaire.Ses membres ont ainsi pu constater dans la rôtisserie le manque d’hygiène, la non utilisation des gants et l’absence de cartes sanitaire chez les employés. La commission a contrôlé quatre autres restaurants populaires avoisinants où ses membres ont visité leurs équipements et prélevé des échantillons sur des plats préparés.