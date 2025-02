Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent attendues dans plusieurs provinces

Dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, la Direction générale de la météorologie (DGM) indique que des chutes de neige sont attendues sur les hauteurs dépassant 1.800 m, et ce, du vendredi 28 février à 11h00 au samedi 1er mars à 06h00, dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Midelt et Taroudant.

De fortes pluies, parfois orageuses et avec des rafales de vent, variant de 30 à 50 millimètres, concerneront également, du vendredi 28 février à 06h00 au samedi 1er mars à 16h00, les provinces de Safi, Essaouira, El Jadida, Sidi Bennour, Berrechid, Settat, Casablanca, Nouaceur, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Taroudant, Nador, El Hoceima, Berkane et Oujda.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières (70 à 95 km/h) sont prévues, le vendredi 28 février de 11h00 à 21h00, dans les provinces de Figuig, Jerada, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Midelt, Boulemane, Guercif et Tinghir.