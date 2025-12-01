Alerte météo. Chutes de neige et fortes rafales de vent mercredi dans plusieurs provinces du Royaume

Ainsi, le mercredi de 01h00 à 16h00, des chutes de neige d’une hauteur de 20 à 30 cm sont prévues dans les provinces de Ifrane, Boulemane, Sefrou et Midelt, et de 5 à 10 cm à Chefchaouen, Al Hoceima, Guercif, Taourirt, Figuig, Taza, Khénifra, Azilal et Béni Mellal, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (70-85 km/h) concerneront le mercredi de 03h00 à 21h00 les provinces de Midelt, Jerada, Figuig, Nador, Driouch et Boulemane, ajoute la même source.