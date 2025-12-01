Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes rafales de vent mercredi dans plusieurs provinces du Royaume

DR

Des chutes de neige à partir de 1.700 m et de fortes rafales de vent sont attendues mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/12/2025 à 11h37

Ainsi, le mercredi de 01h00 à 16h00, des chutes de neige d’une hauteur de 20 à 30 cm sont prévues dans les provinces de Ifrane, Boulemane, Sefrou et Midelt, et de 5 à 10 cm à Chefchaouen, Al Hoceima, Guercif, Taourirt, Figuig, Taza, Khénifra, Azilal et Béni Mellal, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (70-85 km/h) concerneront le mercredi de 03h00 à 21h00 les provinces de Midelt, Jerada, Figuig, Nador, Driouch et Boulemane, ajoute la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/12/2025 à 11h37

Articles les plus lus

1
Stigmatisation
2
L’Algérie, une fabrication coloniale: ce que révèlent les archives militaires françaises
3
Aroni Chaudhuri, économiste: «La question n’est pas si le Maroc deviendra un hub, mais à quelle vitesse?»
4
Paysages marocains, foi et quête: la formule Oliver Laxe dans son film «Sirāt»
5
À quoi mène la débauche virtuelle?
6
À la découverte de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid, désormais ouverte à la circulation
7
Rappel massif des Airbus A320: quel impact sur les compagnies marocaines
8
Paralysie du recouvrement des taxes locales: un blocage inédit qui plonge la réforme dans la crise
Revues de presse

Voir plus