Société

Affaire Al Omrane: huit ans de prison ferme pour l’ancien directeur général de l’Oriental

La cour d'appel de Fès.

La cour d'appel de Fès.

Revue de presseL’ancien directeur général régional du groupe Al Omrane dans la région de l’Oriental, Zakaria Lazrak, a écopé de huit ans de prison ferme au terme d’un procès pour malversations financières de grande ampleur, entraînant dans sa chute plusieurs coaccusés, dont le directeur financier du même holding. Une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 12/11/2025 à 19h11

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Fès a rendu, mardi 11 novembre, un verdict sévère à l’encontre de Zakaria Lazrak, ancien directeur général régional de la région Orientale, le condamnant à huit années de réclusion criminelle.

Poursuivi pour une pluralité de chefs d’accusation, incluant le détournement et la dilapidation de fonds publics ainsi que l’élimination de concurrents par des moyens frauduleux, le prévenu purgeait déjà une détention préventive en compagnie de quatre autres individus, dont le directeur financier de la société Al Omrane, un ingénieur et deux gérants de sociétés.

«Les coaccusés ont été frappés de peines allant d’un à cinq ans d’emprisonnement ferme, accompagnées d’amendes», rapporte Al Akhbar du jeudi 13 novembre. Le tribunal a parallèlement statué sur l’action civile, ordonnant à Lazrak de verser solidairement avec ses complices à la société Al Omrane la somme colossale de 610 827 731 dirhams à titre de réparation.

Les investigations menées par la brigade régionale de la police judiciaire, puis corroborées par un rapport de l’Inspection générale du holding Al Omrane, ont mis en lumière un préjudice financier s’élevant à plus de 610 millions de dirhams. Il porte sur des soupçons de dilapidation de fonds publics pour 412 millions de dirhams et un détournement avéré de près de 199 millions.

«Le dossier a révélé que l’ancien directeur, de connivence avec ses collaborateurs financier et commercial, avait détourné des fonds considérables initialement destinés à des projets d’infrastructures convenus avec des administrations publiques», relaie Al Akhbar. Ces capitaux ont été illicitement alloués à d’autres opérations sans aucun lien avec leur objet initial. Parmi les faits les plus notoires figurent des participations dans des projets non rentables, telle qu’une cession de 24,75 millions de dirhams pour des logements au profit du club de football de la Mouloudia d’Oujda, ou le versement de plus de 36 millions de dirhams sans aucune base contractuelle.

Cette affaire, portée devant le parquet suite à une plainte du président-directeur général du groupe Al Omrane, fait suite à une opération d’inspection interne ayant décelé ces malversations d’une ampleur exceptionnelle.

Par Hassan Benadad
Le 12/11/2025 à 19h11

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les députés épluchent les dossiers chauds gérés par l’ancien directeur du groupe Al Omrane

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Al Omrane: Benkirane tape sur la table

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Scandale à Al Omrane: Terrains à prix sacrifiés pour hauts responsables

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Scandale Al Omrane: Un ancien ministre bientôt convoqué par la police

Articles les plus lus

1
L’écrivain Boualem Sansal libre: la pitoyable capitulation du régime d’Alger
2
L’israélien BlueBird confirme son intention de lancer sa première usine de drones SPY-X au Maroc
3
Royal Air Maroc s’apprête à ouvrir deux nouvelles lignes vers Boston et Los Angeles
4
Boualem Sansal, otage politique et monnaie d’échange d’un président malade
5
Casablanca. Du culte à l’événementiel, la difficile reconversion de la Cathédrale du Sacré-Cœur
6
Quand l’IA fait parler les morts
7
Nouaceur: la démolition des entrepôts anarchiques d’Ouled Azzouz comme si vous y étiez
8
La plus haute distinction de l’Ordre du Mérite en Espagne: Hammouchi décoré de la Gran Cruz de la Guardia Civil
Revues de presse

Voir plus