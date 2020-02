© Copyright : DR

La star américaine a succombé aux charmes d’un homme différent, cette fois. Se tenant normalement loin des spotlights, l’entrepreneur Michael Polansky a fait la Une des médias après l’officialisation de sa relation avec Lady Gaga.

Séparée de son ex-fiancé Christian Carino depuis près d’un an, l’artiste de 33 ans vient d’afficher sa nouvelle flamme au grand jour. En couple avec l’homme d’affaires américain Michael Polansky depuis décembre dernier, Lady Gaga a officialisé sa relation sur Instagram, ce lundi 3 février.

Le nouveau copain de l’interprète de Bad Romance n’a rien à voir avec le milieu artistique. Michael Polansky est un entrepreneur et un investisseur, diplômé en 2006 de l’université d’Harvard en mathématiques appliquées et en informatique. Il est aujourd’hui PDG du groupe The Parker, du nom de Sean Parker, anthropologue, entrepreneur de la Silicon Valley et co-fondateur de Facebook.

Le compagnon de Lady Gaga est également engagé dans la lutte contre le cancer, il dirige l’Institut révolutionnaire pour l’immunothérapie du cancer, qu’il a co-fondé avec Sean Parker, précisément.



Heureuse de cette union, la star a publié une photo “officielle” des amoureux sur son compte Instagram. Elle présente ainsi à son public celui que les paparazzis avaient déjà photographié avec elle.