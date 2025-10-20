Simmons célèbre un siècle d’innovation avec sa «Collection du Siècle»

Depuis sa création en 1925, Simmons Beautyrest s’impose comme une référence mondiale dans l’univers du confort et du sommeil. Pionnière dans la conception des ressorts ensachés et des matelas sans retournement, la marque américaine a continuellement repoussé les frontières de l’innovation: régulation thermique, soutien morphologique, tailles Queen et King.

Aujourd’hui, pour célébrer un siècle d’expertise et d’audace, Simmons dévoile «La Collection du Siècle», une édition anniversaire pensée comme un condensé de ses 100 ans de savoir-faire. Cette gamme d’exception combine des matériaux exclusifs, des technologies de pointe et des finitions d’une précision millimétrée, offrant un confort sur mesure et une durabilité exemplaire.

Cette nouvelle collection introduit une génération de matelas conçus comme de véritables pièces d’ingénierie du sommeil. Chaque modèle associe des technologies de soutien morphologique de nouvelle génération, une ventilation optimisée pour un confort thermique constant et des matériaux calibrés au millimètre pour une adaptation parfaite au corps. Les couches de soutien sont désormais pensées pour réagir à la pression et aux mouvements du dormeur, offrant un équilibre entre souplesse et fermeté qui s’ajuste instantanément. Le tout avec une conception durable, imaginée pour prolonger la performance dans le temps.

Pour marquer cet anniversaire historique, la marque a choisi Casablanca pour implanter son tout nouveau flagship store. Le visiteur est invité à plonger dans l’univers Simmons à travers des zones de test, des outils interactifs et un accompagnement personnalisé — une approche inédite, fidèle à la vision de la marque.

Simmons entre ainsi dans son second siècle avec la même ambition qu’à ses débuts: repousser les limites du confort et offrir à chacun un sommeil digne de ses rêves.