© Copyright : adil gadrouz

Chaabi International Bank Offshore (CIBO), banque offshore du groupe BCP, vient de recevoir le prix STP Award 2021, avec la mention Excellent Quality, en reconnaissance de la qualité de ses paiements transfrontaliers.

Décerné annuellement par le prestigieux groupe bancaire allemand Commerzbank, l’une des plus grandes institutions financières et bancaires présente dans plus de 50 pays dans le monde, le prix STP Award 2021 récompense les banques présentant un niveau de qualité exceptionnel dans le traitement des paiements internationaux, en respect des normes les plus strictes.

«Depuis sa création, CIBO s'est engagée à offrir la meilleure expérience client pour l'ensemble de sa clientèle Corporate et Institutions Financières, notamment à travers une plateforme de paiements internationaux avant-gardiste, adaptable et évolutive, en conformité avec les normes des grandes organisations internationales», souligne le groupe bancaire dans un communiqué.

Cette nouvelle distinction vient ainsi s'ajouter à trois autres prix décernés à Chaabi International Bank Offshore, par Standard Chartered Bank, Wells Fargo et CommerzBank, respectivement en 2014, 2015 et 2017.