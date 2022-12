© Copyright : DR

Acteur majeur de la transformation digitale au Maroc, inwi confirme son positionnement de partenaire technologique des entreprises marocaines et enrichit son catalogue de solutions et services avec le lancement d’une nouvelle offre de roaming dédiée à l’Afrique.

Généreuse et accessible, cette offre, destinée aux entreprises et aux professionnels, a été élaborée pour permettre aux acteurs économiques marocains, toutes tailles confondues, d’accélérer leur développement sur le grand marché africain, avec à la clé, le pass roaming le plus large sur le continent couvrant 35 pays africains.

Ainsi, cette offre se décline en 3 pass: 2 Go d’internet avec 20 minutes de communication et 20 sms, 4 Go d’internet avec 45 minutes de communication et 45 sms, et 10 Go d’internet avec 1 heure de communication et 100 sms.

Le client peut activer son «Pass Roaming Afrique» à travers plusieurs canaux : en contactant le service clients inwi Business, sur l’application «My inwi», à travers la recharge en ligne ou en se déplaçant au point de vente le plus proche.

Enfin, le lancement de cette nouvelle offre s’inscrit dans la continuité des efforts de l’opérateur digital global pour accompagner le développement des entreprises marocaines en Afrique et leur offrir des solutions et des services de pointe à forte valeur ajoutée.

Liste des pays couverts: Sénégal, Côte d’ivoire, Tunisie, Egypte, République centrafricaine, République de Guinée, Niger, République démocratique du Congo, Nigéria, Algérie, Mali, Togo, Burkina Faso, Cameroun, Madagascar, Zambie, Tchad, Congo-Brazzaville, Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Tanzanie, Botswana, Malawi, Rwanda, Ouganda, Sierra Leone, Mozambique, Kenya, Gambie, Afrique du Sud, île Maurice, Mauritanie, Soudan, Bénin.