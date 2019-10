© Copyright : DR

L’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) et le Groupe de développement territorial français Réalités, à travers sa filiale Réalités Afrique, ont procédé à la signature d'une convention pour le réaménagement, la rénovation et l’exploitation du mythique hôtel Lincoln de l'avenue Mohammed V.

Il était temps: l'hôtel Lincoln, patrimoine architectural en péril, sera enfin rénové. L'agence urbaine de Casablanca et le groupe français Réalités ont signé hier, mardi 22 octobre, une convention pour la rénovation, le réaménagement ainsi que l'exploitation de ce célèbre immeuble Art-Déco de l'avnue Mohammed V, dans le vieux centre-ville de la métropole économique. .

"Cette convention matérialise la première étape du phasage opérationnel du projet de réhabilitation en fixant notamment les modalités d’acquisition du bien, mais également les règles d’intervention entre l’AUC et Réalités pour le déroulement du projet", souligne à cet égard, dans un communiqué relayé par la MAP, Réalités Afrique.

Le Groupe Réalités avait remporté, en novembre 2018, un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’AUC en vue de l’acquisition, du réaménagement, de la rénovation et de l’exploitation future de cet hôtel, naguère joyau architectural, aujourd'hui véritable ruine.

Le projet de réaménagement, de rénovation et d’exploitation de cet hôtel, inscrit au titre de l’inventaire des monuments historiques, vient accompagner une stratégie volontariste et audacieuse portée par les autorités gouvernementales et locales, pour la dynamisation et la revitalisation du centre-ville de Casablanca et de son patrimoine Art-Déco et culturel.

En marge de cette céréonie de signature, Toufiq BenAli, Gouverneur, Directeur de l'Agence Urbaine de Casablanca, s’est félicité de ce partenariat, estimant que "c’est une charge très importante pour l’Agence Urbaine de Casablanca que d’associer patrimoine et attractivité des territoires". Cette initiative s'inscrit dans le cadre de ''l'engagement [de l'AUC] à faire de Casablanca une grande métropole internationale", a-t-il souligné.

"Cette signature ne matérialise pas uniquement la rénovation d’un bâtiment, mais également la reconquête de tout un quartier historique d’une richesse architecturale exceptionnelle", a-t-il, en outre, estimé.

De son côté, commentant la signature de ce partenariat, Yoann Choin-Joubert, Président-Directeur Général de Réalités, a pour sa part déclaré que son groupe était "habité" par le devoir de réussir ''cet incroyable challenge''.

"Cette métamorphose se doit d’être à la hauteur des mutations en cours au Maroc, où le passé sert de tremplin à un futur plus radieux qui s’écrit aujourd’hui", a-t-il également souligné.

Accompagnée par l’agence d’architecture et d’urbanisme Oualalou + Choi (O+C), cette démarche de restructuration voulue par le groupe consiste en la conception d’un hôtel 5 étoiles, tout en préservant le parti architectural voulu, au début du XXe siècle, par le créateur du Lincoln, l’architecte Hubert Bride, et ce, à travers la rénovation de l’aile existante et l’insertion d’une nouvelle façade "en creux", identique à l'originelle.

D’une surface au plancher de 13.500 m², la programmation projetée comprendra, outre cet hôtel 5 étoiles, des espaces de coworking, un concept store, un rooftop offrant un spa, un espace fitness, un restaurant ainsi qu’une piscine. Un projet structurant, qui sera donc réalisé par Réalités, en sa qualité de maître d'ouvrage Maroc, à travers sa filiale, Réalités Afrique.

Installée à Casablanca, Réalités Afrique a pour vocation d'accompagner le développement urbanistique et économique du Maroc, et plus largement dans le reste de l'Afrique, en proposant des solutions immobilières innovantes, plaçant l’humain au cœur de sa démarche.