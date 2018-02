Si l’audiovisuel oscille entre l’embrigadement et l’abêtissement, Il y a bien une troisième voie possible, celle de la culture et de l’esprit critique, qui peut prémunir la société contre l’extrémisme et l’obscurantisme. «Bain de culture» sur Radio Médi 1 et «Diwane» sur Radio 2M font ce pari.