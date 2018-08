© Copyright : DR

Kiosque360. L’hôtel Lincoln, établissement touristique mythique de la métropole, tarde à trouver preneur. L’Agence urbaine de Casablanca vient de lancer un nouvel appel à manifestation d’intérêt. Les détails.

Une nouvelle occasion de sauver le mythique hôtel Lincoln de Casablanca, réduit à l’état de ruines depuis plusieurs décennies, se présente. Selon Al Massae, dans son numéro des 25-26 août, l’Agence urbaine de la Métropole a initié une dernière tentative pour sauver ce véritable monument dont l’édification remonte à plus d’un siècle.



Ainsi, écrit Al Massae, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé à l’attention des opérateurs ou promoteurs intéressés par la réhabilitation, l’aménagement, la rénovation et l’exploitation de cet édifice, ou ce qu’il en reste, situé sur l’avenue Mohammed V.

Pour ce faire, les intéressés sont priés de s’adresser au service des marchés de l’Agence urbaine de Casablanca pour prendre connaissance de tous les aspects du dossier. Sauf que, souligne le journal, les délais pressent puisque la date limite pour les soumissions a été fixée au 5 septembre prochain.



L’hôtel Lincoln est passé par de véritables moments de gloire. Etablissement touristique de premier choix s’étendant sur près de 2.500 mètres, il a fait les frais depuis longtemps de plusieurs aléas et problèmes. Tombant en ruines, et faisant l’objet de divers litiges, fonciers entre autres, il avait fini comme abri pour les SDF et bien des drames s’y étaient produits quand des parties de la bâtisse avaient commencé à s’effondrer.



Selon Al Massae, les autorités ont vite fait de classer cet hôtel patrimoine architectural pour le mettre à l’abri des convoitises et le sauvegarder en attendant des jours meilleurs. C’est dans le même sens que les autorités ont également érigé une clôture autour de la bâtisse. Reste la grande inconnue d’aujourd’hui. A maintes reprises, on a essayé de redonner vie à cet hôtel, mais toutes les tentatives ont échoué.

Pour ne rien arranger, explique Al Massae, les opérateurs intéressés par la reprise et la réhabilitation de l’hôtel Lincoln sont obligés de gérer plusieurs contraintes en même temps: préserver la devanture tout en subissant les inconvénients découlant des changements de l’avenue Mohammed V et notamment la ligne de tramway qui le traverse.