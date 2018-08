© Copyright : Fadel Senna (AFP)

A l'occasion d'Aïd Al Adha, le roi Mohammed VI a gracié, mardi 21 août, un total de 188 personnes liées aux événements d'Al Hoceima et condamnées fin juin, selon les derniers chiffres communiqués par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

Nous vous l'annoncions hier, à l'occasion d'Aïd Al Adha, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce, mardi 21 août, à bon nombre de personnes détenues dans le cadre des événements d'Al Hoceima. Valeur hier, leur nombre était de 160. Aujourd'hui, le CNDH, qui avait d'abord fait état de 11 grâces pour des militants purgeant des peines de 2 à trois ans de prison à la prison Oukacha de Casablanca, annonce, via AFP, qu'il s'agit de 188 détenus. Les grâces concernent ainsi des personnes détenues à Casablanca, Nador et Al Hoceima. Les détenus graciés ont d'ores et déjà été libérés et sont rentrés chez eux.

Le nombre total des détenus dans le cadre de ces événements est d'environ 400. Ils sont condamnés à des peines de 1 an avec sursis à 20 ans.

Un des principaux meneurs de ces événements, Nasser Zefzafi, condamné avec trois de ses compagnons à 20 ans de prison pour "atteinte à la sécurité de l'Etat" et le journaliste Hamid el Mahdaoui (trois ans ferme) ne figurent pas parmi les personnes graciées. A l'exception de ce dernier, tous les accusés du procès de Casablanca ont fait appel. L'audience est prévue en octobre.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait reçu, lundi 30 juillet, au palais Marchane à Tanger, la fille du héros de la guerre du Rif, Abdelkrim El Khattabi, en marge des festivités de la fête du Trône.



Dans une lettre adressée au souverain, Aïcha El Khattabi avait sollicité la clémence du souverain envers les détenus des événements d’Al Hoceima. Dans une interview exclusive accordée à le360, elle s'en était expliquée avec coeur et grande émotion.