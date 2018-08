© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a accordé, ce mardi 21 août, sa grâce à 889 personnes. Parmi elles, figurent 160 personnes détenues dans le cadre des événements d’Al Hoceima. Les détails.

A l'occasion d'Aïd Al Adha, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce, ce mardi 21 août, à 889 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté.

Parmi les personnes graciées, figurent 160 personnes détenues dans le cadre des événements d’Al Hoceima, apprend le360 auprès du ministère de la Justice. Quelque 11 parmi elles étaient incarcérées à la prison Oukacha à Casablanca, les autres à Nador et Al Hoceima. Ces personnes ont déjà été libérées et sont rentrées chez elles. Nasser Zefzafi, un des principaux meneurs desdits événements, ne figure pas dans la liste des personnes graciées.

Zefzafi et ses complices avaient été condamnés, le 26 juin, par la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca à des peines allant de 1 an avec sursis à 20 ans de prison ferme. Les mis en cause ont fait appel de ce jugement. En tout, près de 400 personnes avaient été condamnées dans le cadre de ces événements et ce, dans les trois villes précitées.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait reçu, lundi 30 juillet, au palais Marchane à Tanger, la fille du héros de la guerre du Rif, Abdelkrim El Khattabi , en marge des festivités de la fête du Trône.

Dans une lettre adressée au souverain, Aïcha El Khattabi avait sollicité la clémence du souverain envers les détenus des événements d’Al Hoceima. Dans une interview exclusive accordée à le360, elle s'en était expliquée avec coeur et grande émotion.