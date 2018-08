© Copyright : DR

Réagissant au discours royal du 20 août, marquant le 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le chef du gouvernement nous annonce ce mercredi qu'une stratégie dédiée à la jeunesse et à l'emploi sera dévoilée "très prochainement" par son Exécutif.

Réagissant auprès de le360 au discours adressé par le roi Mohammed VI à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, Saâd-Eddine El Othmani a précisé qu'il réunira son équipe dans les "jours qui viennent" afin d’apporter les dernières retouches à cet «important dispositif appelé à répondre aux orientations du roi et aux attentes de la jeunesse, dont une partie est confrontée au chômage».

Le chef du gouvernement a salué les orientations du roi, données sur la base des difficultés qu'affronte la jeunesse en matière notamment d’enseignement, de formation et d’emploi. «Nous avons une lourde responsabilité à l’égard des jeunes et tout un chacun d’entre nous se doit de l’assumer. Par tout un chacun, j’entends l'Exécutif, les partis politiques, les syndicats et la société civile. Il faut agir dès maintenant et travailler sans relâche pour conduire à bien ces chantiers sur lesquels le souverain n’a que trop insisté», a estimé Saâd-Eddine El Othmani, ajoutant qu'en tant que patron du PJD, il incitera son parti à «s'engager dans la mise en oeuvre rapide de ces réformes».

Selon des observateurs, il est possible que cette stratégie soit dévoilée lors la journée nationale de la formation et de l’emploi à laquelle le roi a appelé dans son dernier discours et qui est prévue avant la fin de cette année. Le roi a souligné à ce titre que cette rencontre doit être l’occasion de «formuler des résolutions pratiques et des solutions nouvelles, lancer des initiatives et mettre au point une feuille de route rigoureusement définie pour la promotion de l’emploi».