Le discours prononcé par Mohammed VI ce lundi soir, à l'occasion du 65è anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, est particulièrement centré sur la jeunesse marocaine, "meilleure réelle ressource du pays". Les Six mesures choc de la révolution du roi et de la jeunesse. Éclairage.

Un discours en phase avec les réelles attentes de la jeunesse, celui que vient de prononcer le roi Mohammed VI, à l'occasion du 65è anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. "La jeunesse est la meilleure réelle ressource du Royaume", souligne d'emblée le souverain, en appelant à "mettre les jeunes au coeur du nouveau modèle de développement".

Le Roi, qui fête mardi 21 août son 55è anniversaire, insiste sur la nécessité de rouvrir "les portes de l'espoir" devant les jeunes, en traitant à la racine les maux dont ils souffrent, à leur tête celui du chômage. Le diagnostic établi par le souverain est sans appel: "le taux de chômage est très élevé chez les jeunes". "Un jeune sur quatre souffre du chômage", observe le souverain, s'étonnant que les universités et autres instituts de formation soient devenus des machines à reproduire des chômeurs! Un fléau dont le coût est énorme pour le pays, avec ce que cela implique en termes de fuite des cerveaux à l'étranger et de ressources publiques mobilisées pour leur formation.

Vous avez bien lu: "formation". Or, la formation dispensée à ces jeunes répond-elle véritablement aux attentes des jeunes? Est-elle en phase avec le marché de l'emploi?

Les grands remèdes aux grands maux

Le roi ne s'est évidemment pas contenté de mettre le doigt sur la problématique de l'enseignement dispensé à ces jeunes, souvent en inadéquation avec les attentes du marché de l'emploi. Le souverain va au-delà du diagnostic et annonce des mesures concrètes pour y remédier, notamment "le lancement d'une nouvelle génération de centres de formation professionnelle"; un plan pour la motivation des jeunes à créer leurs propores entreprises, sans compter cette autre mesure et pas des moindres: l'enseignement obligatoire des langues étrangères pour faciliter l'insertion des jeunes dans le milieu de l'emploi.

Autre constat établi par Mohammed VI, il concerne cette fois l'administration pointée pour non-remboursement des dettes envers les entrepreneurs. "Les administrations de l'Etat ne respectent pas leurs engagements", a relevé le souverain, en mettant les collectivités territoriales devant leurs responsabilités.

Six mesures choc

Mohammed VI fixe d’ailleurs une série de mesures concrètes pour promouvoir les emplois en direction des jeunes. Il a aussi appelé à l’application urgente de ces mesures qui ciblent "une meilleure adéquation entre formation et emploi ainsi qu’une réduction du chômage". Ces mesures se déclinent en six points, énumérés un par un par le souverain. En premier lieu, une réflexion sous forme d’une rencontre nationale sur l’emploi et la formation qui aura lieu "avant la fin de l’année". Objectif de cette rencontre : "formuler des résolutions pratiques et des solutions nouvelles, lancer des initiatives et mettre au point une feuille de route rigoureusement définie pour la promotion de l’emploi".

La deuxième mesure consiste à donner «la priorité aux spécialités qui permettent de trouver un emploi». Pour faciliter cet objectif, un dispositif d’orientation sera mis en place "au niveau de la deuxième ou de la troisième année précédant le baccalauréat". Le secteur privé sera impliqué dans la priorisation des formations pourvoyeuses d’emplois par le biais d’une convention-cadre avec le gouvernement.

La troisième mesure est complémentaire de la deuxième, dans la mesure où elle appelle à privilégier la formation professionnelle. Ce qui va se traduire par une refonte "en profondeur des spécialités de la Formation professionnelle pour qu’elles répondent aux besoins des entreprises et du secteur public".

La quatrième mesure concerne l’encouragement des jeunes à créer de petites et moyennes entreprises.

La cinquième mesure s’attaque à un secteur qui échappe à tout contrôle: l’informel. Le roi appelle à "instaurer de nouveaux mécanismes permettant d’intégrer une partie du secteur informel dans le secteur formel, en assurant au potentiel humain que recèle le premier une formation adaptée et incitative et une couverture sociale et en appuyant ses projets d’auto-emploi ou de création d’entreprise".

Et enfin la sixième orientation-phare consiste à doter les étudiants de compétences linguistiques dans les langues étrangères. Cette orientation, liée à l’enseignement des langues étrangères, peut être interprétée comme une critique implicite de l’arabisation dans les études scientifiques et techniques, dans la mesure où les langues étrangères favorisent "une intégration linguistique accrue à tous les niveaux d’études, plus particulièrement dans l’enseignement des matières scientifiques et techniques".

Autant de mesures précises qui sont détaillées de façon claire afin que le gouvernement les mette en œuvre rapidement. Ce discours est en parfaite cohérence avec celui prononcé par Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône. Désormais, personne ne pourra ignorer que les deux champs prioritaires fixés par le roi sont le social et la jeunesse.