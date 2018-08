© Copyright : DR

L’avocat et président du Parti marocain libéral (PML), Mohamed Ziane, fait de nouveau parler de lui. Sa cible cette fois est le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid. Ce dernier n’a pas tardé à réagir.

Invité sur le plateau de France 24 à l’occasion de la grâce royale accordée à nombre de personnes détenues dans le cadre des événements d’Al Hoceima, Mohamed Ziane a abondé dans ses propres «vérités» et les accusations.

Il a ainsi déclaré que l’actuel ministre d’Etat en charge des droits de l’Homme, Mustapha Ramid «est le responsable de l’emprisonnement de son client (Nasser Zefzafi) et de tous les autres détenus d’Al Hoceima étant donné qu’il était ministre de la Justice à l'époque».

Des propos qui n’ont pas été du goût de Ramid. Dans un post sur sa page Facebook, ce dernier a tenu à mettre les points sur les «i». «Tous les détenus poursuivis devant la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca ont été arrêtés après le départ de Mustapha Ramid du ministère de la Justice et durant une période de transition lors de laquelle le président du Parquet a pris ses fonctions», précise-t-il.

Et de rappeler à l’ancien bâtonnier que l’arrestation d’un mis en cause ne relève pas des prérogatives du ministère de la Justice, mais du parquet général, comme cela est stipulé dans la procédure pénale.

A rappeler que les mis en cause dans les événements d’Al Hoceima ont été arrêtés en vertu de la loi après que les faits qui leur ont été reprochés ont été avérés. Quant à Maître Ziane, on ne sait quel mouche continue de le piquer pour tirer à hue à dia et sur tout ce qui bouge, au risque de perdre en crédibilité.