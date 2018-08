© Copyright : DR

L’avocat Mohamed Ziane, fondateur et coordinateur national du Parti marocain libéral (PLM), s’est fendu de critiques acerbes à l’encontre du ministère de l’Agriculture. Le département d’Aziz Akhannouch juge sa sortie «inappropriée», voire «grave» et l'attaque en justice. Explications.

Mohamed Ziane a accusé le département d'Aziz Akhannouch de détournements de fonds publics destinés aux paysans. Le ministère de l'Agriculture et de la pêche maritime a décidé de le poursuivre en justice, a appris samedi 18 août le360 de sources concordantes.

«Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts engage des poursuites judiciaires contre Mohamed Ziane pour diffamation», nous a-t-on affirmé, indiquant que ce dernier «a mené une campagne de désinformation à l’encontre du ministère et de certains projets qu’il mène».

Et d'ajouter que «suite à ces propos diffamatoires ne se basant pas sur des faits réels», le ministère a décidé de transmettre ce dossier aux avocats pour engager des poursuites judiciaires.

Dans une récente sortie médiatique, Mohamed Ziane a accusé le ministère de l’Agriculture de «détournement mensuel de fonds, qu’il a estimé entre 500.000 et un millions de dirhams par l'entremise de la chambre d'agriculture de Benslimane». Il a également accusé deux responsables du département d’Akhannouch d’avoir volontairement exagéré le prix des boucles, épinglées sur les oreilles des moutons de l’Aïd Al Adha en vue de détourner d’importantes sommes d’argent. Il a même désigné les «coupables» qui seraient, selon lui, des fonctionnaires du ministère.

«Des accusations graves qui, venant d’un juriste et chef de parti, s’apparentent à de la calomnie», s’indigne-t-on au sein du département d’Akhannouch.

Se pose aussi la question de savoir si le gouvernement d’El Othmani réagira aux déclarations jugées «graves» de Ziane tant par solidarité gouvernementale que pour mettre la lumière sur les faits avancés par l’ancien bâtonnier.

Il est à rappeler que Mohamed Ziane, bien connu pour ses sorties tonitruantes, fait une obsession sur Aziz Akhannouch et le ministère qu’il dirige. Il ne rate pas une occasion pour l’attaquer. Le fait de se saisir de la justice est aussi une façon de montrer que les frasques verbales de l’ancien bâtonnier ne font plus rire le ministre de l’Agriculture.