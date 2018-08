© Copyright : DR

Après avoir montré sa solidarité avec la nouvelle victime présumée de Saad Lamjarred sur Facebook, Laura Prioul vient de donner des interviews à la presse française où elle fustige la justice de son pays.

Nouvelle sortie médiatique de Laura Prioul, première plaignante française contre le chanteur marocain Saad Lamjarred. Suite à l’éclatement de la nouvelle affaire de viol présumé à Saint-Tropez, cette jeune de 20 ans vient de s’exprimer dans les colonnes de la presse française. Et ce, après avoir exprimé sa solidarité avec la nouvelle victime présumée via un post sur Facebook.

Laura Prioul en veut à la justice française. Dans une interview accordée à la radio RTL, elle ne mâche pas ses mots. "C'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Qu'il puisse partir en vacances comme ça étant donné qu'il y a déjà eu des plaintes contre lui et que je ne suis pas la première à qui c'est arrivé. Je ne le conçois pas alors qu'on savait très bien qu'il y avait des risques s'il était libéré car il n'en est pas à sa première fois et il n'en sera pas à sa dernière fois si on laisse cette personne en liberté", a-t-elle déclaré.

Laura Prioul se trouve actuellement à Saint-Tropez où elle est saisonnière dans un restaurant. Dans une déclaration au journal niçois Var Matin, elle dit être tombée des nues lorsqu’elle a découvert à travers les médias que l’homme soupçonné de l’avoir battue et violée en octobre 2016 à Paris se trouvait à quelques dizaines de kilomètres de là. "Je connais une personne qui avait cru le reconnaître à Saint-Tropez, mais je pensais qu'il ne pouvait pas y être à cause de son contrôle judiciaire…", a t-elle dit.

Laura Prioul considère que les faits de viol dont il est accusé par la jeune femme de 29 ans et qui se sont déroulés dans un hôtel de Saint-Tropez auraient pu être évités. "Il n’a pas été surveillé", lance-t-elle au journaliste sur RTL.

Outre cette nouvelle mise en examen et celle toujours en cours dans le cadre de l'affaire touchant Laura Prioul, l'artiste est aussi sous le coup d'une mise en examen pour "viol" dans le cadre d'une enquête ouverte en 2017 à la suite de la plainte d'une jeune Franco-Marocaine. Saad Lamjarred était accusé de faits similaires aux États-Unis mais les poursuites ont été abandonnées suite à un arrangement.

Selon une source judiciaire relayée par l’agence de presse AFP, les deux enquêtes à Paris seraient closes. Le parquet doit encore prendre ses réquisitions sur la tenue ou non d'un procès aux assises, avant la décision finale des juges d'instruction.