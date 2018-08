© Copyright : DR

Le chanteur marocain Saâd Lamjarred, 33 ans, a été une nouvelle fois inculpé pour "viol" en France. La vedette est libre, mais le juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé, ce mardi soir, de la placer sous contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé mardi soir de placer Saâd Lamjarred sous contrôle judiciaire. Cela entend que la vedette est libre, alors que le parquet requérait le placement en détention provisoire du chanteur déjà mis en cause pour des viols dans le passé. Le parquet pourrait faire appel de cette décision. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, le chanteur a l'interdiction de quitter la France et d'entrer en contact avec la victime et les témoins, a précisé le parquet. Il doit remettre son passeport aux autorités, et fournir une caution dont le montant n'a pas été communiqué.

La vedette avait été interpellée dimanche et placée en garde à vue pour des "faits caractérisés de viol" au cours de la nuit de samedi à dimanche dans un établissement de nuit de Saint-Tropez. La star marocaine, dont les clips ont été visionnés des millions de fois sur internet, avait déjà été mise en examen (inculpée) en octobre 2016 à Paris pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées" et écrouée. A la veille d'un concert qu'il devait donner, une jeune femme de 20 ans avait porté plainte, affirmant avoir été agressée par le chanteur dans la chambre d'hôtel de ce dernier.

Saad Lamjarred avait été remis en liberté en avril 2017, sous bracelet électronique, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Paris. Le roi du Maroc Mohammed VI avait annoncé qu'il prenait en charge les frais d'avocats du chanteur. Saâd Lamjarred a par ailleurs été mis en examen pour "viol" dans une enquête ouverte après la plainte d'une jeune Franco-Marocaine affirmant avoir été agressée et frappée par le chanteur, à Casablanca en 2015.

De source judiciaire, les deux enquêtes à Paris sont closes. Le parquet doit encore prendre ses réquisitions sur la tenue ou non d'un procès aux assises, avant la décision finale des juges d'instruction. Saâd Lamjarred avait également été mis en cause aux États-Unis dans une affaire de viol présumé datant de 2010, mais les poursuites ont été abandonnées.

En mars dernier, autorisé par la justice française à voyager au Maroc, Saâd Lamjarred, célèbre dans le monde arabe pour son titre "Enty" (91 millions de vues sur Youtube), avait lancé la promotion de son dernier single, "Ghazali". Malgré ses démêlés judiciaires, il est resté très populaire au Maroc où les médias suivent de près ses succès. Son dernier tube "Casablanca" a fait 53 millions de vues sur YouTube en trois semaines, et "Ghazali" 120 millions.