© Copyright : le360

Casablanca est redevenue, en l’espace de deux jours, la capitale mondiale des guichets uniques, en accueillant simultanément trois événements à dimension internationale, tous orientés vers la facilitation du commerce et l’amélioration de la chaîne logistique portuaire. Compte-rendu.

Du 12 au 13 novembre, la capitale économique du royaume a abrité la cinquième Conférence internationale sur le concept du guichet unique, organisée par le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce (Cefact/ONU), ainsi que la Conférence annuelle des systèmes communautaires portuaires (IPCSA).

Mais le point d’orgue de ces deux évènements a été la Conférence annuelle du guichet unique national, PortNet, qui en est à sa quatrième édition, placée sous le thème «L’intelligence communautaire publique et privée au service de votre supply chain intégrée, efficace et innovante». Un sujet qui, comme a tenu à le souligner Nadia Laraki, DG de l’Agence nationale des ports et présidente du Conseil d’administration de PORTNET S.A., adhère aux orientations du souverain dans sa vision de mettre les citoyens et les opérateurs économiques au centre d’intérêt des administrations et du service public.

Il s’agit, poursuit-elle, de rechercher en permanence de nouvelles solutions innovantes et audacieuses au service de la compétitivité de l’écosystème du commerce extérieur et de l’économie nationale de manière générale.

«La compétitivité des pays sur le marché mondial dépend de plus en plus de leur aptitude à innover en permanence et à apprivoiser les nouvelles technologies dans tous les secteurs. Dans les domaines de la logistique, des ports et de la supply-chain à l’international, cette course acharnée vers l’innovation s’illustre notamment à travers la mise en œuvre de vrais guichets uniques et de plateformes communautaires disruptives qui ont permis de faire des sauts qualitatifs dans l’amélioration de leur performance et de leur compétitivité», soutient, de son côté, Jalal Benhayoun, DG de PORTNET S.A.

PortNet: lancement de plusieurs chantiers pour renforcer la compétitivité des entreprises

L’évènement de Casablanca a permis de mesurer les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de la facilitation des procédures du commerce extérieur. L’année 2018 a ainsi été marquée par le lancement de nouvelles solutions dématérialisées via PortNet. Il s’agit de:

- La première solution communautaire d’échange et de paiement multicanal des factures des prestations liées à la supply-chain internationale.

- La généralisation de l’échange des résultats de contrôle entre les services de la douane et de l’ONSSA.

- La préparation technique des solutions liées à la gestion dématérialisée des agréments de l’ANRT, des bons à délivrer et de sortie, de la prise de rendez-vous préalable à la sortie des conteneurs des ports et, enfin, des demandes de franchise douanière. Le lancement de ces services est imminent, promet-on du côté de PORTNET.

«Nous nous réjouissons des réalisations accomplies grâce à la contribution active de toutes les parties prenantes, publiques et privées. Cela dit, nous sommes conscients des défis qui restent à relever, de la légitimité des aspirations de tous les opérateurs économiques et des chantiers à finaliser», a souligné Mohamed Najib Boulif, secrétaire d’Etat en charge du Transport, dans un discours prononcé à l’ouverture de la Conférence.

Banques. Commerce extérieur: les crédits documentaires bientôt dématérialisés via PortNet

Plusieurs annonces ont été faites lors de cette rencontre de Casablanca, toutes versant dans le sens de la modernisation du commerce extérieur.

Le représentant de l’administration des douanes a confirmé le basculement définitif vers le mode «zéro papier»: le dépôt physique de la déclaration douanière sera abandonné dès le 1er janvier prochain. A un peu plus d’un mois et demi du jour J, la douane lance un appel à l’ensemble des ses partenaires pour l’accompagner dans la mise en application de cette mesure révolutionnaire.

Il y a d'ailleurs tout juste quelques semaines, l’administration des douanes a allégé ses procédures en décidant de ne plus exiger une douzaine de documents dont le contenu est consulté ou puisé dans les bases de données internes ou bien dans celles mises à sa disposition par d’autres administrations.

Autre annonce non moins importante, celle relative au lancement d’une solution de gestion dématérialisée des crédits documentaires à travers la plateforme PortNet, présentée comme «une première mondiale». Des conventions ont été ratifiées à cette occasion avec trois organismes bancaires, à savoir Attijariwafa bank, CIH Bank et Crédit du Maroc.

«Au terme d’une phase pilote associant ces trois institutions, le nouveau service sera généralisé à l’ensemble des banques de la place», a affirmé à Le360 la présidente de PORTNET S.A, Nadia Laraki.