Kiosque360. La plateforme poursuit le renforcement de ses services, afin de doper la compétitivité des entreprises exportatrices et importatrices. Dans cette perspective, PortNet va s’enrichir de plusieurs nouveaux services.

PortNet ne cesse d’élargir son spectre d’intervention en vue de raccorder l’ensemble des départements opérant dans le commerce extérieur, souligne Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 6 février. Notons que la plateforme, mise en place en 2011, facilite aujourd’hui le process à plus de 34.000 utilisateurs, ce qui représente un taux d’intégration avoisinant les 70%. Toutefois, le quotidien souligne que, même si le résultat est satisfaisant, il reste encore beaucoup à faire pour optimiser les démarches de la communauté des importateurs et exportateurs.

Force est de constater que PortNet a grandement contribué à la simplification des démarches requises pour les opérations du commerce extérieur, notamment via les ports. L’objectif de l’équipe de PortNet est de continuer à renforcer la compétitivité des entreprises par le biais de la dématérialisation des documents et l’optimisation des coûts et du temps.

D’ailleurs, plusieurs chantiers ont d’ores et déjà été lancés au cours de cette nouvelle année. Aujourd’hui Le Maroc précise que les prochaines semaines seront marquées par la généralisation du nouveau système favorisant la prise de rendez-vous pour la récupération ou l’enlèvement des marchandises. Il y aura également une généralisation de l’échange électronique avec l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

L’ANRT (Agence nationale de réglementation des télécommunications) viendra également se raccorder au service de PortNet. Rappelons que la plateforme dispose d’une infrastructure sécurisée et aux normes internationales. Aujourd’hui Le Maroc ajoute que la refonte de cette infrastructure a eu un impact très positif sur les clients qui constatent une nette amélioration des services fournis, notamment en termes de délais et de sécurité.