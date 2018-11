© Copyright : DR

Une première au monde. Le Guichet unique du commerce extérieur, PortNet, s’associe au secteur bancaire pour mettre en place une solution innovante de gestion dématérialisée des crédits documentaires. Trois conventions ont été signées, lundi, avec trois banques de la place: AWB, CIH et CDM.

L’annonce a été faite en marge de la séance inaugurale de la quatrième Conférence annuelle du guichet unique PortNet, mardi 12 novembre à Casablanca. Baptisée "[email protected] Direct", la nouvelle solution se veut une plateforme unifiée, multi-banques, multi-utilisateurs et ouverte à l’ensemble des entreprises opérant dans l’import/export. « Elle permettra à la fois aux banques et aux usagers de PortNet une meilleur gestion, en profitant de la dématérialisation de bout en bout, de tout le cycle de vie des Crédits documentaires, des Lettres de Crédit, des Lettres de Crédit Standby, des Lettres de Remise Documentaires ainsi que de certaines opérations non documentaires», souligne-t-on du côté de PortNet.

Le nouveau service fera l’objet d’une étude préalable. En marge de la rencontre de ce lundi à Casablanca, des conventions cadres ont été ratifiées entre, d’une part, la société en charge de la gestion du Guichet unique, PORTNET S.A. et, d’autre part, trois banques de la place: Attijariwafa bank, CIH Bank et Crédit du Maroc. «Au terme de cette phase pilote associant ces trois banques, le nouveau service sera généralisé à l’ensemble des banques de la place», a affirmé à Le360 Nadia Laraki, DG de l’ANP et présidente du Conseil d’administration de PORTNET.

«[email protected] Direct» présente de multiples avantages à la fois pour la banque, les opérateurs économiques et leurs partenaires à l’étranger:

* La standardisation, l’harmonisation et l’unification des processus de traitement des opérations concernées (lettres de crédit, des lettres de crédit standby, lettres de remise documentaires, etc), ce qui se traduit par une amélioration des coûts et des délais de traitement pour tous les acteurs concernés;



* Une vue consolidée multi banques des opérations documentaires pour les entreprises opérant avec plusieurs établissements bancaires;



* Une amélioration de la compétitivité et du niveau de maturité digitale en faisant bénéficier les PME-TPE d’une plateforme électronique customer centric et ouverte à plusieurs banques et partenaires publics et privés;



* Mettre à la disposition de tout l'écosystème, un moyen pratique et innovant pour contribuer de façon collaborative et digitale, au traitement et au suivi des données et documents nécessaires à l’accomplissement des opérations, tout en évitant à chacun des intervenants la réintroduction d’un document ou la saisie d’une donnée préalablement alimentée par un autre intervenant.