La SDL Casa Transports vient de lancer l’appel d’offres relatif à l’achat de 40 bus à haut niveau de service (BHNS) des nouvelles lignes L5 et L6 du système de transport de la ville de Casablanca. Les détails.

Lancée et publiée sur le portail des marchés publics, jeudi 8 août, la commande de Casa Transports porte sur l’acquisition, la conception, la définition du design intérieur et extérieur, la fabrication, la livraison, les essais, la mise en service et les prestations afférentes (formation du personnel d’exploitation et de maintenance, fourniture des outillages spécifiques de test et de maintenance, garantie, assurance, etc) de 40 bus BHNS de 21 à 24 mètres de longueur environ et ce, dans le cadre du projet d’exploitation des lignes L5 et L6 du système de transport de la ville de Casablanca.



Le marché est composé d’une tranche ferme et de deux tranches conditionnelles.

La tranche ferme: acquisition de 31 véhicules BHNS nécessaires à la mise en service de la ligne L6 en juin 2021 et à la mise en service de la ligne L5 en décembre 2021.



Tranche conditionnelle 1: acquisition de 6 véhicules BHNS

Tranche conditionnelle 2: acquisition de 3 véhicules BHNS.

Les projets de deux lignes de BHNS (L5 et L6) s’intègrent dans l’offre de transports en commun en site propre programmée dans le cadre du Plan stratégique de développement de Casablanca 2015-2020. Ils participent au même titre que le mode tramway au grand projet urbain qui remet à neuf l’ensemble des voiries et des espaces publics traversés.

Rapide, accessible et écologique, le BHNS circule sur des voies réservées (site propre), ce qui lui permet d’offrir des performances comparables à celle du tramway.

Il se distingue des autres moyens de transport collectif classiques par :

• La rapidité et la régularité des bus

• La grande amplitude horaire du service et la fréquence élevée des passages

• Le confort et la modernité des véhicules

• L’accessibilité des stations pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

• Le même service aux voyageurs que le tramway



La ligne 5 connectera le quartier Salmia à Lissasfa en desservant les boulevards Al Laymoun, Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane. Elle comptera 20 stations voyageur le long de 12 km d'itinéraire et offrira 2 points de correspondance avec les lignes de tramway T1 et T3.

La ligne 6 s’étend sur une longueur de 10 km, comportant 19 stations voyageur. Elle reliera le quartier Errahma au Rond-point Oulmès situé au boulevard Ghandi à travers la Route provinciale 3014 et les bvds Moulay Touhami et Yacoub Al Mansour. Cette ligne sera dotée d'un point de correspondance avec la ligne tramway T2.



Les deux lignes de BHNS servent un couloir direct comptant 300.000 habitants. Elles seront dotées d'un centre de remisage et de maintenance, sis au quartier Errahma, à leur mise en service programmée en 2021.

L'investissement est de l'ordre de 1.8 milliards de dirhams.