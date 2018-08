© Copyright : DR

Le dialogue entre la direction de la RAM et les membres de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) est suspendu en raison de désaccords sur les modalités d’application de la revalorisation salariale.

Contrairement aux allégations colportées par certains médias, le bras de fer opposant la RAM à ses pilotes se poursuit et rien ne laisse présager l’imminence d’un accord entre les deux parties. Preuve en sont les nombreuses annulations en cascade des vols de la RAM depuis et vers l’aéroport Mohammed V, à Casablanca. Le transporteur a d’ailleurs annoncé la suppression de six nouveaux vols programmés ce lundi 13 août.

Contactée par le360, une source à la RAM a démenti les allégations selon lesquelles la compagnie aurait cédé à «une augmentation des salaires de l’ordre de 20% avec effet immédiat pour l’ensemble des pilotes». Le dialogue est d’ailleurs suspendu depuis plus d’une semaine en raison, poursuit la même source, des revendications démesurées de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL).

Comme indiqué dans un article précédent, un pilote membre de l’AMPL avait expliqué que les négociations lors du dernier round du dialogue auraient buté sur le critère de l’ancienneté auquel s’attache la direction de la RAM et qui, aux yeux de l’AMPL, exclurait les nouvelles recrues du champ d’application de la revalorisation salariale. Le montant de celle-ci varie de 10.000 dirhams pour les copilotes à 15.000 dirhams pour les commandants de bord. Sachant que le principe était presque acquis en faveur d’une augmentation, en trois tranches, étalée sur une période de cinq ans.