Dans une publicité diffusée récemment sur sa page Facebook, la loterie nationale, certifiée "jeu responsable", a enfreint l'une des règlementations des Loteries. On vous explique pourquoi.

La loterie nationale dédaigne-t-elle ses clients? Dans une publicité lancée récemment sur sa page Facebook, la société, certifiée pourtant "jeu responsable" auprès des Loteries européennes et de l’Association mondiale de loterie, a fait fi de la réglementation et des standards en matière de jeu responsable en lançant un concours intitulé "Double ton salaire".

Dans ce concours, la loterie nationale, qui détient notamment les jeux Loto, Joker, Quatro, Keno, Toulati et Milliardo, invite ses clients à se rendre sur doubletonsalaire.ma, remplir un formulaire en y joignant la photo du ticket du loto. L'heureux gagnant du concours verra son salaire multiplié par deux.

Pour faire la promotion de ce concours, la société a lancé deux spots. Dans le premier, on voit un couple dans un magasin d'électroménager. Le mari, qui devait acheter soit la machine à laver, soit le réfrégirateur, annonce à son épouse qu'il va désormais pouvoir acheter les deux articles maintenant qu'il a gagné le concours.

Dans le deuxième spot, un mari débarque à la maison avec des maçons et leur ordonne de commencer les travaux sur le champ. Surprise, sa femme lui demande des explications. Il lui annonce que son salaire a doublé et qu'il veut tansformer sa maison en villa.

La loterie nationale a obtenu, en 2014, la certification "Jeu responsable" des Loteries européennes (EL) ainsi que la certification aux standards Jeu responsable de l’Association mondiale de loterie (WLA) et devrait donc se conformer aux standards mondiaux de la loterie.

Dans le chapitre VI des Loteries européennes consacré à la publicité et au marketing, il est écrit que les campagnes de publicité doivent "se concentrer sur le divertissement et n'énoncent pas ou ne suggèrent pas que le jeu est une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières."

Or, dans ces deux spots, cette règle n'est clairement pas respectée. Dans sa publicité, la loterie nationale laisse croire aux clients qu’ils vont doubler leurs revenus et pouvoir résoudre les difficultés financières inhérentes à leurs salaires. Ce qui est dangereusement irresponsable et peut laisser croire que les jeux du hasard peuvent constituer un complément à la rémunération de l'exercice d'une profession. Mieux: doubler le bulletin de salaire des clients.

Dirigée par Mohamed Soulaimani, la loterie nationale est une filiale du bras financier de l’Etat: la CDG. On connaissait la CDG davantage soucieuse du respect de l’éthique et de la déontologie par ses filiales.