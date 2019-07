© Copyright : Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Il y a bien longtemps que la sonnette d’alarme a été tirée. Entre incompréhension et stupéfaction face aux nombreux cas de suicides enregistrés dans le nord du royaume, l'opinion publique paraît désarmée face à ce phénomène qui prend de l’ampleur. Etat des lieux.

Le malaise persiste. La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima continue de vivre au rythme -ô combien effrayant- des suicides qui y ont lieu. Une situation d’autant plus alarmante que toutes les catégories d’âge sont touchées.

L’association "Woudouh, Toumouh, Chajaâ" ("Clarté, Ambition, Courage"), section de Tétouan, a indiqué que pas moins de 62 personnes (40 de sexe masculin et 22 de sexe féminin) se sont donné la mort en sept mois, soit du 18 décembre 2018 au 18 juillet 2019, dans les villes de Tétouan, Chefchaoeun et Ouezzane. Cela, sans parler des tentatives de suicides, dont les auteurs ont pu être sauvés in extremis.

Cependant, ces chiffres n’incluent pas les villes de Tanger et d'Al Hoceima -selon cette association, le taux de suicides dans le nord du Maroc en cette année 2019, toujours en cours, a connu une «hausse considérable» comparativement aux années précédentes.



La seule ville de Chefchaouen a en effet enregistré, depuis le début de 2019, plus de 21 cas de suicides.

«Trop, c’est trop»

Le dernier suicide en date remonte à jeudi dernier, le 25 juillet: un père de famille s'est pendu à son domicile, dans le quartier Ichara à Tétouan.

Quant aux raisons qui poussent des Marocains à commettre cet acte fatal, nul ne les connaît.

L’association «Woudouh, Toumouh, Chajaâ» le reconnaît elle-même. Elle lance toutefois un appel vibrant aux acteurs de la société civile, aux chercheurs et aux responsables étatiques pour s’atteler à trouver une issue à ce fléau.

«Ne te suicide pas»

En outre, le cinéaste Mohamed El Mehdi Bellouq sortira bientôt un film sur le suicide, dont l’intitulé est "La tantahir" ("Ne te suicide pas").

Cette initiative ambitionne d'alerter l'opinion publique sur l’ampleur de ce phénomène, et à redonner espoir aux personnes qui se trouvent, à un moment ou l’autre, dans leur vie, dans un tel état de désespoir qu'ils songent à mettre fin à leurs jours. En voici le teaser: