Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports.

A travers le ministre de la Jeunesse et des sports, le gouvernement prend acte ce lundi 4 juin de " la hausse grave des suicides" à Chefchaouen. Voici sa réaction.

Dans un entretien avec le360, Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, considère que la question du suicide est une affaire qui interpelle "la société, le gouvernement et la famille". Il a ajouté "qu'il ne faut pas la lier à un département, aux structures et au manque d'infrastructures". "C'est l'affaire de tous", a-t-il précisé.

A la question de savoir si le gouvernement compte se saisir de cette question, le ministre affirme que l'Exécutif est conscient de la problématique. Meriem Boujamaa, députée du PJD, n'y va pas par quatre chemins. Pour elle, l'usage de la drogue et l'absence d'infrastructures d'accueil et d'encadrement des jeunes sont les principales causes de suicides dans cette ville.

La députée a insisté sur la nécessité d'organiser d'un colloque national à Chefchaouen dédié à cette question. "Nous voulons élargir et associer à ce colloque toutes les forces vives, les partis politiques, les experts, les ONG, la société civile, ainsi que l'Exécutif pour identifier les causes et présenter les remèdes", a souligné Meriem Boujamaa.