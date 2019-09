© Copyright : DR

C’est dans la ville d’Almeria, que s’est tenu, du 27 au 28 septembre, le forum Andalousie-Maroc, Éduquer à la diversité. Sociologues, écrivains, politiques et associatifs y ont participé, soulevant la problématique de l’échec scolaire, qui affecte les communautés issues de l’immigration.

Organisé par la Fondation des Trois cultures, en partenariat avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’étranger (CCME) et l’association pour l’éducation et l’environnement (AMAE), sous le thème: "Etudiants d’origine marocaine en Espagne : opportunités et défis", les participants à ce forum organisé dans le sud de l'Espagne, dans la ville d'Almeria, ont avant tout évoqué la problématique de l’échec scolaire, qui affecte les communautés issues de l’immigration ibérique, et tout particulièrement les élèves d’origine marocaine, qui sont les plus touchés par ce phénomène.

En effet, selon une étude menée par l’équipe de Marisol Navas Luque, professeure de sociologie de l’université d’Almeria, une part importante de la population espagnole d’origine marocaine, âgée de 18 à 24 ans, a arrête ses études après «l’ESO » ( pour Educación Secundaria Obligatoria), et ne dépassent donc pas le seuil des années d’école obligatoire, selon la législation d'Espagne.

Les causes de cet échec sont multiples. Les élèves espagnols d’origine marocaine sont souvent stigmatisés, en proie au racisme, et se retrouvent pris en étau entre une société espagnole qui ne les reconnait pas en tant que tels, et un environnement familial dans l’incapacité de les encadrer et de leur garantir leur réussite scolaire.

En effet, les familles sont dans la plupart des cas d’origine modeste, immigré du Maroc pour venir pallier le manque de main d’œuvre non qualifiée en Espagne, surtout dans le secteur agricole.

L’importance de l’école, de l’éducation dans le processus d’intégration de ces élèves est donc primordial.

Le Forum a donc réuni plusieurs experts, des professeurs, des écrivains, Marocains et Espagnols, autour de cette problématique pour essayer de dégager des pistes de réflexions afin d'endiguer ce phénomène.

La cérémonie d’ouverture, le vendredi 27 septembre, fut marquée par la présence du secrétaire général de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf, le président de l’association pour l’environnement et l’éducation (AMAE), le docteur El Hassan Belarbi, le consul du Maroc à Almeria Khalid Bouziane, ainsi que Antonio Chaves Rendón, Responsable de la Planification stratégique et de la Planification à la Fondation Trois Cultures, María del Carmen Casillo, Deleguée de l´Education á Almería, et Manuel Marco de la Fuentes, sub-délégué du gouvenement central espagnol à Almería.

C’est dire l’importance qu’accorde la coopération marocco-hispanique à ce sujet.

Les participants ont ensuite pu assister à différentes conférences et tables rondes portant sur des sujets tels que le rôle de la famille dans la réussite scolaire, le renforcement de l’auto-estime des élèves, le jeu et la communication en tant que facteur de la protection de la famille.

L’écrivain Mohamed El Morabet et l’écrivaine Laila Karouch ont également pris part aux différentes tables rondes organisées dans le cadre de ce forum, et ont partagé leur expérience de vie avec les jeunes lors de la rencontre organisée en clôture de cette manifestation.

Tous les deux sont nés au Maroc, avant d’émigrer en Espagne. Issus d’un milieu modeste, ils ont réussi, à force de courage et de persévérance, à réaliser leur rêve et à se faire connaître et d'être reconnu en tant qu’écrivains espagnols.

Cette problématique est certes présente en Espagne, mais pas uniquement, car l’ensemble des communautés issues de l’immigration et installées en Europe se retrouvent confrontées à ce même problème, faute de l’absence d’une politique d’intégration efficace.

Il y a aussi ce facteur non négligeable: la montée en puissance de l’extrême-droite dans l’ensemble des pays européens, à l'image du parti VOX en Espagne, réfractaire et hostile à l’encontre des populations immigrées.