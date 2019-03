© Copyright : DR

La BNPJ a procédé à l'arrestation de 5 étrangers portant des passeports israéliens pour leur implication dans l’obtention de pièces d’identité et de passeports marocains par falsification (DGSN). Détails.

La Brigade nationale de la police judiciaire a arrêté, jeudi en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cinq étrangers portant des passeports israéliens, pour leur implication présumée dans l’obtention de pièces d’identité et de passeports marocains par falsification.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’arrestation des cinq mis en cause intervient dans le cadre de la poursuite des recherches et investigations menées sous la supervision du parquet au sujet du réseau criminel mené par un Marocain de confession juive qui a été démantelé au début de ce mois de mars après avoir été suspecté d’implication dans la falsification de pièces d’identité marocaines au profit de citoyens juifs d’origine non marocaine.

Les opérations de pointage ont révélé que deux individus, parmi les cinq arrêtés, font l'objet de demande d'arrestation d’Interpol et leur extradition au niveau international, indique le communiqué, précisant que l’un d’eux est suspecté d’implication dans des homicides volontaires dans le cadre de réseaux internationaux de crime organisé alors que le deuxième est lié aux réseaux de trafic international de drogue.



Les perquisitions au sein des domiciles loués par les mis en cause se sont soldées par la saisie d’importantes sommes d’argent en devises nationale et étrangères, d’une quantité de haschich, de pièces d’identité marocaines obtenues par falsification, des téléphones portables et des appareils informatiques.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, mis à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.