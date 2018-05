© Copyright : DR

Le taux de remplissage des barrages a atteint environ 70% au niveau national, a indiqué, mardi à Rabat, la secrétaire d’État chargée de l’Eau, Charafat Afailal.

Répondant à une question orale sur «l'approvisionnement en eau potable dans les zones arides», posée par le groupe Justice et Développement à la Chambre des conseillers, Charafat Afailal a souligné que grâce au remplissage de la plupart des puits, des sources et des nappes phréatiques, il n y aura pas de perturbation dans l'approvisionnement en eau potable durant l’été.

Pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau potable, Afailal a indiqué que sur instructions royales, une enveloppe de 606 MDH a été allouée à la mise en place d’un plan qui prévoit des solutions urgentes, en attendant que les projets structurants soient prêts, afin d'assurer l'approvisionnement en eau dans les zones éloignés, difficiles d’accès et qui connaissent de la sécheresse.

Concernant la qualité de l'eau, elle a fait observer que l'eau distribuée via le réseau public est soumise à un contrôle strict de la source jusqu’au consommateur dans les villes, centres et douars, où s'active l'Office national de l’Électricité et de l'Eau Potable, ou les points de livraison aux régies autonome de distribution ou aux sociétés délégataires.

Pour le «Plan national d'assainissement liquide», elle a noté que depuis l’adoption de ce plan national, le nombre des stations d'épuration des eaux usées (STEP) a augmenté de 20 à 122 structures actuellement, soulignant que le foncier constitue un problème qui entrave l'application de ce plan.