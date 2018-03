© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Une nouvelle proie s'ajoute à son tableau de chasse alors que le meurtrier court toujours. Le tueur en série du Souss a fait une huitième victime, suivant un mode opératoire toujours aussi cruel.

Il a fait des sans domicile fixe ses proies, des plus faciles vraisemblablement. Toujours libre, le tueur en série du Souss continue de faire des victimes, sans être inquiété.

Ce jeudi, c’est la ville d’Inezgane qui a été son terrain de chasse. Une huitième victime, un sans-abri, a ainsi été retrouvé mort en plein centre-ville, à proximité d’un ensemble de stations-service. La victime a été retrouvée par des passants, baignant dans son sang avec des traces de torture. Dépêchées sur place, les forces de police ont encerclé le lieu du crime pour tenter, encore une fois, de déterminer l’identité du tueur. Mais même mobilisées et en présence de la police technique et scientifique, celles-ci n’arrivent toujours pas à mettre fin à cette série de meurtres.

Panique dans le Souss

Au sein de la population, la panique s’installe. D’aucuns plaident pour un renforcement des enquêtes pour arrêter le coupable. De source policière, le puzzle serait presque achevé et des indices retrouvés sur les lieux des crimes seraient susceptibles de conduire les enquêteurs à l’assassin. Les recherches s’annoncent néanmoins compliquées. Les victimes n’ayant pas de pièces d’identité, elles sont difficilement identifiables. D’autant que la plupart n’étaient pas issues du Souss et venaient de régions lointaines, tentant d’échapper, pour certains, à la misère et, pour d’autres, à des problèmes psychologiques ou familiaux.

Là où tout a commencé

Tout a commencé le 8 janvier dernier, quand des citoyens ont découvert le corps d’un jeune SDF à proximité du marché hebdomadaire de Bioukri dans la province de Chtouka Aït Baha. Le corps d’une autre victime a été retrouvé le 3 janvier dernier près du premier département administratif auxiliaire à Kliâa. Une troisième victime a, elle, été identifiée le 11 janvier, non loin du marché de gros de la ville d’Inezgane et une quatrième a été découverte le 15 du même mois à Oulad Tayma, dans la province de Taroudant. Le corps d’un cinquième sans-abri a également été retrouvé à Oued Souss. Deux autres victimes, dont on ignore encore le lieu de l’assassinat, ont aussi été découvertes. La victime retrouvée ce jeudi constitue ainsi la huitième du genre.

Le modus operandi, particulièrement cruel, est toujours le même. L'assassin attend patiemment que ses victimes dorment pour les attaquer… en fracassant leur crâne à l’aide d’une grosse pierre. Il quitte immédiatement le lieu du crime, laissant ses victimes mourir lentement.

Pour l’heure, on ignore les raisons qui poussent le tueur en série à commettre des crimes aussi abjects. Une version des faits voudrait que l’assassin ait été, lui-même, un sans-abri et qu'il ait été victime d’abus en tous genres de la part de personnes dans la même situation que lui. Le motif serait donc la vengeance. Mais tant qu'il n'a pas été arrêté, toute hypothèse à son sujet restera toujours du domaine de la supposition.