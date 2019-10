© Copyright : Le360

Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans un entrepôt de bus de transport urbain situé dans la zone de Maarif, relevant de la préfecture des arrondissements Casablanca-Anfa. Le bilan.

L'incendie a causé des dégâts à une douzaine de bus, dont la moitié sont hors service, précise-t-on de même source.

Aussitôt informés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux de l'incident, ajoute-t-on, faisant savoir que l'incendie a été circonscrit et éteint sans faire de victimes humaines.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les causes et les circonstances de cet incendie, selon la même source.

À l'exception de quelques perturbations susceptibles d'affecter vendredi certains bus scolaires, les lignes de transport urbain ne connaitront aucun changement exceptionnel et reprendront dans la matinée de façon normale et régulière, assure-t-on.