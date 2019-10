© Copyright : Le360

Le dépôt des véhicules de transport en commun du futur ex-adjudicataire du transport public par autobus à Casablanca a subitement pris feu, et de manière spectaculaire, en cette soirée du jeudi 10 octobre 2019. Les premiers éléments.

C'est à croire que tout le passé des transports en commun, des plus honteux et des plus délabrés de Casablanca, est actuellement en train de prendre feu.

Selon nos premières informations, le principal dépôt des véhicules de transport de M'dina Bus, le désormais ancien adjudicataire du marché du transport public dans la capitale économique, se trouve dans les flammes.





On déplore, pour l'heure, 8 véhicules incendiés, dont 2 bus scolaires.

Témoignages:

Aucune perte humaine n'est encore à regretter.

Les agents de la Protection civile et ceux des forces de l'ordre se trouvent sur les lieux.