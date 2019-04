© Copyright : DR

Les services de la police judiciaire de Casablanca ont arrêté, ce lundi 22 avril aux premières heures, 4 individus soupçonnés d’être impliqués dans le hold-up qui a visé, le 12 du même mois, une agence de Al Barid Bank à Ouarzazate. Les détails.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ces arrestations sont intervenues grâces à des informations précises recueillies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

La même source explique que l’un des quatre individus interpellés dispose d’un casier judiciaire assez fourni et faisait l’objet de cinq mandats de recherche à l’échelle nationale.

Les quatre individus auraient été les auteurs de l’attaque contre l’agence Al Barid Bank de Tarmigt, près de la ville Ouarzazate, le 12 avril.

La DGSN indique qu’ils ont été arrêtés après de minutieuses enquêtes à Bouskoura et Sbata.

Il s’agit de deux frères, présentés comme les principaux auteurs du casse de Tarmigt, en plus de deux autres complices.

Les perquisitions effectuées lors de ces interpellations ont permis la saisie de plus de deux millions de dirhams en devises internationales (dollars US et rials saoudiens) en plus d’outils utilisés lors de l’attaque contre ladite agence bancaire.

L’enquête est toujours en cours avec le concours des services compétents de la Gendarmerie royale, poursuit la même source.