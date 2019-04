#DisneyPlus :

- 12 Novembre 2019 aux US.

- 6,99$/mois, 69,99$/an

- 7500 épisodes et 500 films la 1ère année.

- 25 séries et 10 films Originals la 1ère année.

- 1 milliard de $ d'investissement par an au début.

- Dispo "in nearly all major regions of the world" avant la fin 2021. pic.twitter.com/tSGeI1mNbr