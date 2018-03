© Copyright : Le360 : DR

Les services de police relevant de la préfecture d’Imintanoute, près de Marrakech, viennent d’arrêter un suspect dans le cadre de l’affaire du tueur en série qui ciblait les sans-abris dans le Souss.

Des sources informées ont révélé à le360 qu’une arrestation a eu lieu mardi 6 mars au soir, près de Marrakech, avant que le suspect ne soit transféré à Inezgane dans le Souss pour être entendu. L’enquête se poursuit pour déterminer si le suspect est réellement le tueur qui a fait pas moins de huit victimes, des sans-abris qu’il tuait par surprise lors de leur sommeil.

Les mêmes sources précisent que l’affaire est aujourd’hui entre les mains de la Brigade nationale de la police judiciaire qui en fait une de ses priorités.

Pour rappel, l'affaire a éclaté le 8 janvier dernier, quand des citoyens ont découvert le corps d’un jeune SDF à proximité du marché hebdomadaire de Bioukri dans la province de Chtouka Aït Baha. Le corps d’une autre victime a été retrouvé le 3 janvier dernier près du premier département administratif auxiliaire à Kliâa. Une troisième victime a, elle, été identifiée le 11 janvier, non loin du marché de gros de la ville d’Inezgane et une quatrième a été découverte le 15 du même mois à Oulad Tayma, dans la province de Taroudant. Le corps d’un cinquième sans-abri a également été retrouvé à Oued Souss. Deux autres victimes, dont on ignore encore le lieu de l’assassinat, ont aussi été découvertes. Jeudi 22 février, une huitième victime avait été découverte.