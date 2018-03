© Copyright : DR

Il a fait pas moins de huit victimes pour la plupart des Sans domicile fixe (SDF), et a terrorisé toute la région du Souss. Celui que l’on surnomme le «tueur en série du Souss», vient d’être arrêté.

Il ne tuera point. Le serial killer, qui a tenu en haleine les services de police dans la région du Souss, est finalement tombé. Selon les sources de le360, le présumé criminel qui a tué, à coup de pierre, pas moins de huit SDF, a été arrêté à Ouled Teïma.

Il a été livré à la police judiciaire d’Agadir et est en train d’être interrogé sur les crimes qu’il a commis, ajoutent notre sources.

Rappel des faits

Le «tueur en série du Souss» a fait des sans domicile fixe ses proies, des plus faciles vraisemblablement.

Tout a commencé le 8 janvier dernier, quand des citoyens ont découvert le corps d’un jeune SDF à proximité du marché hebdomadaire de Bioukri dans la province de Chtouka Aït Baha. Le corps d’une autre victime a été retrouvé le 3 janvier dernier près du premier département administratif auxiliaire à Kliâa. Une troisième victime a, elle, été identifiée le 11 janvier, non loin du marché de gros de la ville d’Inezgane et une quatrième a été découverte le 15 du même mois à Oulad Tayma, dans la province de Taroudant. Le corps d’un cinquième sans-abri a également été retrouvé à Oued Souss. Deux autres victimes, dont on ignore encore le lieu de l’assassinat, ont aussi été découvertes. La victime retrouvée ce jeudi constitue ainsi la huitième du genre.