© Copyright : Le360

Il a, jusqu’à présent, fait huit morts. Ses victimes sont pour la plupart des SDF (Sans domicile fixe). Il tue sans pitié. Comment choisit-il ses victimes? Pourquoi? Qu’en disent les citoyens, troublés par ces crimes abominables? Reportage et témoignages.

Il y a quelques jours, le serial killer du Souss a ajouté à son tableau de chasse une nouvelle victime, la huitième. Son mode opératoire, cruel, est toujours le même. Et, ne laissant point de doute sur sa froideur, le tueur en série semble avoir l'intention d'aller le plus loin possible dans son entreprise abjecte.

Au sein de la population de la ville, la panique s’est installée. Une grande peur s’est emparée des habitants qui craignent pour leur vie et celle des leurs.