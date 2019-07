© Copyright : DR

Abdelilah Benkirane, ex-secrétaire général du PJD, a une nouvelle fois attaqué Driss Lachgar, le chef de file de l'USFP, qu'il a qualifié de «prétentieux», dont «le seul et unique intérêt était de devenir ministre après les élections législatives de 2016». Les détails.

S'exprimant devant la jeunesse du PJD, qui tient son 15e forum à Kénitra, l'ancien patron de la formation islamiste a tenu des propos virulents à l'encontre de Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, et membre du Bureau politique du RNI.

«J'ai refusé que Driss Lachgar devienne ministre dans le gouvernement d'El Othmani. Je m’y suis opposé à tel point que j'ai dit à Saâd Eddine "si tu acceptes, je t'exclurai du PJD"», a-t-il déclaré en substance devant la jeunesse du parti islamiste.

Abdelilah Benkirane a débuté son allocution en sanglotant, sous les applaudissements nourris de l'assistance.

«Avec Driss Lachgar, a poursuivi l'orateur, on est très loin de la qualité des dirigeants socialistes de la trempe de Mehdi Ben Barka, d'Abderrahim Bouabid, d'Ahmed Benjelloun ou d'autres». Habib Malki, président de la Chambre des représentants, n'a pas, lui non plus, échappé à la colère de Benkirane.

Lors de cette rencontre de Kénitra, l'ancien chef du Parti de la Justice et du Développement, ancien chef du gouvernement, a fait étalage de ses connaissances, notamment religieuses, mais, selon les observateurs, sans convaincre l'opinion sur le sujet de l'heure, celui de la modernisation de l'enseignement.

Benkirane a par ailleurs adopté un ton qu'il a voulu conciliateur avec le clan d'El Othmani, affirmant avoir pris la décision «de veiller à préserver l'unité du parti au lieu de l'éclater».

«L'histoire dira qui a raison, moi, ou El Othmani et son équipe», a lancé l’ex-secrétaire général du PJD.

Abdelilah Benkirane a, d'autre part, attaqué le RNI, et surtout son président, Aziz Akhannouch, ainsi que Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports.

Il n'a pas hésité à qualifier ce dernier de «minable», suite aux dernières décisions que Rachid Talbi Alami a prises à l'encontre d'une colonie de vacances organisée par une association pro-PJD, à Oued Laou, dans la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.