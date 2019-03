© Copyright : DR

Le Pape François est arrivé samedi après-midi à Rabat pour une visite d'Etat de deux jours à l'invitation du roi Mohammed VI, la première du genre au Maghreb. Détails.

A son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé ce samedi 30 mars, le pape François a été accueilli par le souverain qui était accompagné du prince héritier Moulay Hassan et du prince Moulay Rachid.

A bord de sa papemobile, le cortège du pape a fait une entrée officielle à Rabat en traversant les avenues menant à l'esplanade du mausolée Mohammed V où un accueil officiel est prévu.

Le roi Mohammed VI et le pape François y prononceront des discours, des messages de "paix et de fraternité pour le monde". Le Saint-Père déposera par la suite des gerbes de fleurs sur les tombes de Feu Mohammed V et de Feu Hassan II en se recueillant avec le roi, Commandeur des croyants, sur leurs tombes.

Les deux chefs d'Etat se dirigeront, ensuite, vers le Palais royal où ils auront des entretiens en tête-à-tête.

Il est prévu également, ce samedi après-midi, une visite à l'Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, un centre où l'enseignement religieux prône un islam tolérant de paix et de cohabitation. Cet institut forme des imams du Maroc et de pays d'Afrique et d'Europe.

Le chef de l'église catholique achèvera sa journée par une rencontre avec des migrants subsahariens régularisés au siège de l'Association caritative "Caritas".