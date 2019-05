© Copyright : Le360

Le ministre de l'Education nationale a affirmé, au sujet de la grève des étudiants en médecine, que le gouvernement restera intransigeant sur deux points. Le reste étant négociable. Explications.

Dans des déclarations à Le360, Saaïd Amzazi, affirme que deux volets ne sauraient être sujet à quelque compromis.

Il s’agit du maintien de l'accès au concours des spécialités à tous les lauréats issus aussi bien des facultés de médecine du public que des établissements du privé.

L'autre point sur lequel Saaïd Amzazi dit que le gouvernement ne cédera pas concerne le maintien de la 6e année pour les étudiants en médecine dentaire. "Nous restons fermes sur ces deux points", a affirmé le ministre Haraki.

"La 6e année de médecine dentaire existe dans toutes les facultés du monde", a-t-il souligné, précisant que les étudiants concernés vont pouvoir bénéficier de stages, six mois dans les hôpitaux publics et six autres mois dans les cliniques privées.

Au sujet des menaces d'une année blanche, Saaïd Amzazi a minimisé les risques en indiquant qu'un portail électronique a été ouvert pour permettre de rattraper les semaines de grève estudiantine.

Il a appelé les étudiants et les parents à une reprise des cours.

Le ministre a par ailleurs émis le souhait d’un déblocage du projet de loi-cadre sur la réforme de l'Education nationale.

Saaïd Amzazi fait allusion à l'apprentissage des matières scientifiques et techniques en langues étrangères, une disposition que le groupe parlementaire du PJD bloque à la Chambre des représentants depuis plusieurs mois.