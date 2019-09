Vidéo. Alliance avec l’UC, vote obligatoire, avortement… Voici ce qu’a décidé le RNI à Agadir

La rencontre du RNI à Agadir, présidée les 20 et 21 septembre par Aziz Akhannouch, a écarté toute fusion entre ce parti et l'Union constitutionnelle (UC). Le RNI a aussi décidé de sa position concernant le vote obligatoire et l’avortement. Les détails.

«La fusion [avec l’UC] n’est pas inscrite à notre agenda à moyen et long termes", a déclaré une source proche du président du RNI, indiquant que la coopération RNI-UC s'arrête jusqu'à présent au niveau du Parlement où les deux partis ont un groupe commun. Vidéo. Agadir: Akhannouch met en garde contre "les marchands de désespoir" D'autre part, la même source a indiqué que le RNI n'était pas en faveur du vote obligatoire lors des élections de 2021. En revanche, le Bureau politique du RNI privilégie "l'obligation pour les citoyens de s'inscrire sur les listes électorales". Cette option sera défendue par le RNI au moment opportun, a souligné cette source, indiquant par ailleurs que le Rassemblement National des Indépendants va demander, dès la rentrée parlementaire, la réforme du Code pénal en vue de consolider les libertés individuelles en relation avec la problématique de l'avortement. Il faut noter que l'Université d'été des jeunes RNI a réuni à Agadir plus de 4.500 participants venus de toutes les régions du Maroc ainsi que de la région 13, dédiée au MRE. Lors de cette rencontre, Aziz Akhannouch a appelé les jeunes à ne pas désespérer et à rester "optimistes". Dans un récit émouvant, il a raconté à l'assistance les moments pénibles qu'a connus sa famille lors du séisme d'Agadir en 1961. Les jeunes ont retenu leur souffle quand il leur a révélé avoir perdu deux frères lors de ce terrible drame. Remaniement: le RNI assure qu'il fera partie du prochain gouvernement et que Akhannouch y sera reconduit "Ma mère s'était blessée et un an après ma naissance, elle est morte", a-t-il affirmé pour appuyer ses propos sur l'espoir. "Ma famille a enduré [bien des souffrances], elle est sortie du néant grâce à Dieu. Ne baissez pas les bras, tout est possible dans la vie", a-t-il conclu sous les applaudissements nourris de l'assistance.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini