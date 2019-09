© Copyright : DR

Le RNI, par le biais d'une source proche de son président, Aziz Akhannouch, assure ce vendredi 20 septembre que ce parti restera un allié central dans le prochain gouvernement, et nie tout type de blocage qui émanerait du parti. Explications.

"Le RNI restera dans le gouvernement remanié et son président en fera partie", souligne cette source, qui indique en outre que les rumeurs selon lesquelles Aziz Akhannouch pourrait se retirer du gouvernement pour se consacrer davantage aux affaires de son parti sont sans fondement.

Et cette source de livrer cette précision de taille: "c'est au roi que revient la nomination des ministres".

La même source confirme que Saâd Eddine El Othmani "n'a pas encore livré à la majorité la configuration et l'architecture du futur gouvernement qui devrait être restreint et limité à quelque 25 ministres et ministres délégués".

"On attend toujours qu'El Othmani livre sa copie d’une configuration claire".

Cette source, qui a livré ces précisions après la réunion, ce vendredi, du Bureau politique du RNI à Agadir, dément les accusations selon lesquelles le RNI dresserait des obstacles face au processus du remaniement ministériel.

"Le RNI ne bloque rien. Il ne bradera aucun veto sur quoi que ce soit. Le RNI est un allié [du PJD] pour la mise en oeuvre d'un programme socio-économique", poursuit cette source.

Ce dirigeant de premier plan du RNI indique par ailleurs que son parti a de fortes ambitions pour être parmi les vainqueurs, sinon le vainqueur des élections législatives de 2021.

"Si on gagne les élections, le RNI convoitera le ministère de la Santé. Si on nous le propose dans le cadre du prochain remaniement, on ne dira pas non", ajoute cette source.