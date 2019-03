© Copyright : DR

Le bombardier stratégique B-52, fleuron de l’US Air Force, a atterri, hier mercredi 27 mars, à la 6è Base aérienne des Forces royales air (BAFRA), en perspective de sa participation à la 16ème édition des manoeuvres aériennes maroco-américaines, «African Lion 2019». Détails.

L’alignement de ce bombardier stratégique, fierté de l’US Air Force, renseigne sur l’ampleur inégalée de l’édition 2019 de l’African Lion, l’un des plus importants exercices interalliés au monde.

FAR-Maroc, qui rapporte l’information, souligne par ailleurs la participation de "l'élite des élites" des deux armées, marocaines et américaines, à l’actuelle édition de l’African Lion, la plus importante au regard du matériel et des militaires mobilisés (plus d'un millier).

S’agissant du volet précis des troupes, il faut noter que le Maroc alignera la 2e Brigade d’infanterie parachutiste (BIP), alors que l’US Army, mobilisera la 101è division aéroportée, la seule division aérienne au monde capable de déployer des milliers de soldats sur de longues distances derrière les lignes ennemies à une vitesse imbattable.

La 2è Brigade d’infanterie parachutiste, relevant des FAR, compte actuellement des groupes tactiques à Es-Semara et Laâyoune. Ils sont équipés de Hummer, certains armées de mitrailleuses Browning M2, d'autres de mitrailleuses KPV ou de missiles 9M113 Konkurs. La 2è BIP possède également une compagnie spéciale de combat en montagne.



African Lion 2019, dont le début effectif est prévu pour ce 1er avril, intervient alors que Washington vient de donner son feu vert pour la vente de 25 nouveaux chasseurs F-16 au Maroc, moyennant 5 milliards de dollars. Ces nouveaux chasseurs, de type F-16 Block 70/72, rejoindront les 23 autres chasseurs F16, donnant ainsi à l'armée marocaine une supériorité aérienne absolue à l'échelle continentale, voire au-delà.