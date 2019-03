Armement: 4 milliards de dollars pour 25 nouveaux chasseurs F-16 au Maroc

Le F-16 C/D Block.

Deux importants contrats, portant sur l’acquisition de 25 nouveaux F-16 US et le renouvellement de 20 autres, ont été passés entre le Maroc et les Etats-Unis. Montant global de ce deal: près de 5 milliards de dollars.

L’information émane, documents du département américain à la défense à l’appui, de la page FAR-Maroc et elle concerne, tenez-vous bien, l’acquisition par le Maroc de 25 nouveaux avions de chasse F-16, dernière génération, ainsi que la mise à jour de 20 appareils du même type déjà en possession des Forces royales air. Le tout pour quelques 5 milliards de dollars. C’est ainsi qu’un premier contrat, portant sur l’acquisition de 25 nouveaux F-16 Block 70/72 et tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement optimal ainsi que leur maintenance a été validé par le département d’Etat américain ce lundi 25 mars. Ceci, pour 3,8 milliards de dollars américains. Le contrat comprend également la formation des pilotes et des techniciens marocains. Ces F-16 Block 70/72 sont dotés de systèmes électroniques dernier cri, ainsi que leur armement. Armement: les FAR se perfectionnent, l’Algérie manœuvre à balles réelles Un second contrat porte, lui, sur la reconfiguration des F-16 Block 52 déjà acquis par le Maroc pour en faire des F-16 V. Ce deal, estimé à près d’un milliard de dollars, concerne 20 appareils. Là encore, la maintenance et la formation sont de mise. Ces ventes «visent à renforcer les capacités d’un allié majeur des Etats-Unis en dehors de l’Otan et qui demeure un acteur important de la stabilité politique et économique de l’Afrique du Nord», lit-on dans les documents précités. Cette vente «n'affectera pas l'équilibre des forces dans la région», précise le communiqué du département d’Etat.

Par Youssef Bellarbi