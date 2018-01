© Copyright : DR

Le portail chikaya.ma, destiné à recueillir les réclamations des usagers de l’administration publique, a été lancé officiellement ce mardi 9 janvier. Voici comment ça marche.

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani et le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader ont présidé, ce mardi à Rabat, la cérémonie de lancement officiel du portail digital chiakaya.ma, en présence de plusieurs personnalités et de représentants de secteurs ministériels et d'administrations publiques.

Ce projet, qui associera toutes les administrations publiques, à l'exception de celle de l'armée et des collectivités territoriales (ministère de l'Intérieur), entre dans le cadre de la réforme de l’Administration telle que prônée par le roi Mohammed VI, indique un communiqué du ministère chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique.

«Nous avons capté le message royal en créant notamment ce portail», avait déclaré à le360 Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique.

Chikaya.ma, a pour objectifs, selon ses initiateurs de "faciliter le dépôt et le suivi des réclamations à tout moment et en tout lieu, et des suggestions et des observations, ainsi que de participer à l'amélioration des services publics et la lutte contre la corruption".

Voici, en vidéo, son mode d’emploi: