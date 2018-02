© Copyright : DR

Une importante délégation de parlementaires uruguayens est arrivée à Laâyoune pour une visite de travail de deux jours au cours de laquelle elle rencontrera les chefs des tribus sahraouis et les autorités locales.

Il s'agit de sénateurs uruguayens, représentant la majorité gouvernementale et l'opposition, venus au Maroc à l'invitation du président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchemass, pour s'enquérir du «ferme, solide et indéfectible attachement du peuple marocain à sa première cause nationale, celle de la défense de l'intégrité territoriale du royaume», indique une source parlementaire.

La délégation doit par ailleurs s'informer sur place du haut niveau de développement socio-économique que connaissent les provinces du Sud.

Lundi, les sénateurs de l'Uruguay seront reçus à Rabat par les autorités marocaines ainsi que par le président de la Chambre des conseillers.