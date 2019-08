© Copyright : DR

Après le séisme provoqué par l’article du «Wall Street Journal», paru le 11 août 2019, c’est au tour de l’agence de presse italienne, agcnews.eu, de répliquer en révélant que Washington a fait savoir à Alger son opposition catégorique aux velléités indépendantistes du front polisario. Détails.

Souvenez-vous: le 11 août 2019, l’influent «Wall Street Journal» jetait un gros pavé dans la mare dormante du tandem algéro-polisarien en révélant, sur la foi de sources diplomatiques crédibles, le rejet de l’Administration américaine de l’option de l’indépendance dans la résolution du conflit factice créé autour du Sahara marocain.

Dans la même foulée, surgit une autre révélation tout aussi tonitruante que la précédente faite, cette fois-ci, par la prestigieuse agence de presse italienne, agcnews.eu.



«Les États-Unis ont fait savoir aux parties concernées par le conflit du Sahara, et en particulier à l’Algérie, leur opposition catégorique aux velléités indépendantistes du front polisario», dévoile en effet l’agence de presse italienne.

La grande nouveauté dans la sortie de l’agence de presse italienne, c’est que Washington ne se contente pas d’exprimer, «en privé», son soutien à la Marocanité du Sahara, en appuyant l’offre d’autonomie, à la base du lancement du processus de Manhasset en 2007, sous l’égide de l’ONU, pour trouver une solution politique réaliste au conflit inventé de toutes pièces autour du Sahara marocain.

D’après Agcnews.eu, Washington aurait même manifesté à Alger son opposition catégorique à l’option indépendantiste éculée, de surcroît surréaliste, à laquelle le régime voisin, avec le front séparatiste du polisario, continuent de se cramponner, mettant ainsi en danger l’une des régions les plus stables au monde.

«La situation sécuritaire dans la région rend urgente la recherche d’une solution au conflit», avertit l’agence de presse italienne, en signalant que «toute tentative de faire dérailler le processus des Nations Unies pourrait susciter le mécontentement et menacer la stabilité dans l'une des régions les plus stables par rapport aux nombreux foyers de tension et d'instabilité dans le monde d’aujourd’hui".

L’agence affirme par ailleurs, que le «Wall Street Journal» relève également la position de responsables occidentaux et marocains qui déclarent qu'en privé, les États-Unis soutiennent le Maroc dans ses efforts pour trouver une solution définitive à ce conflit, qui dure depuis trop longtemps, sur la base d'une solution de compromis garantie par l’initiative marocaine d’autonomie.



L’agence ajoute que c’est ce soutien de Washington qui encourage le Maroc à revenir à la table des discussions et à relancer la dynamique des tables rondes placées sous l’égide des Nations Unies en présence du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Polisario.

Cette dynamique peut faire avancer la question, mais ce progrès souffre aujourd'hui de la situation en Algérie et de la démission de l'Envoyé personnel du Secrétaire général, Horst Köhler, conclut l’agence italienne en citant le «Wall Street Journal».