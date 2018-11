© Copyright : DR

La position de la Chine en faveur de la résolution 2440 du Conseil de Sécurité, adoptée mercredi à grande majorité de ses membres, reflète la qualité de la concertation sino-marocaine au niveau des sphères internationales, a indiqué, vendredi à Rabat, l'ambassadeur de la République de Chine à Rabat.

Dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion du 60ème anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Maroc et la Chine, M. Li a souligné qu'en matière de coopération au niveau des sphères internationales, les deux pays s'accordent et se soutiennent mutuellement sur plusieurs questions prioritaires.

A titre d'illustration, l'ambassadeur chinois a cité la position de son pays, membre permanent du Conseil de sécurité, en faveur de la résolution 2440 qui s'inscrit dans le cadre de l'appui de la Chine aux efforts des Nations Unies en vue d'une solution équitable et acceptée par toutes les parties concernées, visant un règlement définitif à ce différend.

Par ailleurs, M. Li a fait observer que le Maroc et la Chine tiennent à échanger les points de vue et maintiennent des canaux de communication fluide. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, mercredi à grande majorité de ses membres, la résolution 2440 relative au Sahara marocain stipulant notamment la prorogation de six mois du mandat de la MINURSO et consacrant, une fois de plus, la prééminence de l'initiative marocaine d’autonomie.